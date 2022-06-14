Американські рокери з гурту Gogol Bordello заспівали українською про тероборону

Мужність українських захисників та народу вражає і надихає на творчість. На цей раз американський гурт Gogol Bordello записав пісню про нашу тероборону.

Підрозділи тероборони, які сформовані з цивільного населення, уже понад 3 місяці стоять на захисті українських міст. Хоробрість на непереможність українців музиканти з панк-рок-гурт Gogol Bordello вирішили оспівати у своїй пісні, яку так і назвали – Teroborona.

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Присвячується неймовірній мужності підрозділів громадянської оборони України. Багатьом моїм друзям-художникам та музикантам довелося взяти в руки зброю та приєднатися до тероборони. Це посвята їх мужності та мужності всіх захисників. Корінням пісні є український традиційний танець Аркан, – зазначили у Gogol Bordello.

Композицію рокери записали українською мовою разом із колективом The Cossacks. Артисти додали, що всі надходження від прослуховування треку "Teroborona" та перегляду кліпу підуть на допомогу Україні.

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