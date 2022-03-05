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війна

Сінгапур оголосив про введення безпрецедентних фінансових санкцій проти Росії

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Сінгапур - фото 1
Сінгапур / wikipedia

МЗС Сінгапуру повідомили про запровадження санкцій проти Росії. Вперше за десятиліття місто-держава приймає таке рішення без узгодження позиції із Радбезом ООН.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Зокрема, санкції поширюються на експорт до Росії товарів подвійного призначення, а також продукцію з категорій "електроніка", "комп'ютери" і "телекомунікації та інформаційна безпека".

Крім цього, банкам та іншим фінансовим установам Сінгапуру тепер заборонено укладати угоди з чотирма російськими банками: ВТБ, Веб.РФ, "Промсвязьбанк" і "Росія".

"Для такої маленької держави, як Сінгапур, це не теоретичний принцип, а небезпечний прецедент. Саме тому Сінгапур рішуче засудив неспровокований напад Росії на Україну", – йдеться у заяві міністерства. Торгівля Сінгапуру товарами до Росії у 2021 році склала близько 5 мільярдів сінгапурських доларів (3,7 мільярда доларів), повідомляє Міністерство торгівлі та промисловості Сінгапуру.

Сінгапур оголосив про введення безпрецедентних фінансових санкцій проти Росії- фото 499676
Сінгапур оголосив про введення безпрецедентних фінансових санкцій проти Росії

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