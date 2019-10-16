Сінгапур хоче заборонити рекламу популярних напоїв, і ось чому

У Сінгапурі планують вперше у світі заборонити рекламу доволі популярного продукту. Важко повірити, але йдеться про солодку воду. Детальніше читайте далі.

Сінгапур може стати першою країною у світі, де реклами солодких напоїв зникнуть звідусіль. Уряд країни вже прийняв закон про таку заборону, обґрунтувавши це тим, що сінгапурці мають один із найвищих показників захворюваності на цукровий діабет. Вони вважають, що відсутність реклами вплине і на кількість вживання цих напоїв.

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Варто наголосити, що солодкі води зникнуть і з реклами на телебаченні, і в медіа, і в мережі, і навіть на вулицях. Також виробникам потрібно буде вказувати на етикетках інформацію про шкідливий вплив цукру. Однак і це не фінальний удар по компаніях, які займаються солодкими напоями, адже для них буде введено спеціальний податок.

У компанії Coca-Cola вже відреагували на майбутні нововведення, заявивши, що будуть вдосконалювати свої рецепти, щоб зменшити кількість цукру в напоях. Однак і вони погоджуються, що це негативно впливає на організм.

Сінгапур заборонить солодні напої

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