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Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці в нічній сорочці

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Папараці сфотографували коханих в Нью-Йорку - фото 1
Папараці сфотографували коханих в Нью-Йорку / style

Тривалі стосунки – ще не привід забути про романтику. Однак, супермодель 90-х розкішна Сінді Кроуфорд, вочевидь, так не думає.

Вирушайте на побачення з бойфрендом або чоловіком у найближчі вихідні, як це зробили супермодель Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер.

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Папараці сфотографували коханих в Нью-Йорку, там вони прогулювалися в районі Сохо. Для свого виходу зірка обрала сукню-комбінацію оливкового відтінку і мюлі зі зміїним принтом. Доповнили образ об'ємна замшева сумка і незмінні сонцезахисні окуляри.

Приділити особливу увагу варто прикрасам Сінді: кулон з великим каменем, який обвиває золотиста змія, і масивний браслет у вигляді ланцюга роблять романтичний наряд моделі більш інтригуючим і зухвалим.

Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці в нічній сорочці - фото 346376

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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