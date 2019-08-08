Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці в нічній сорочці

Тривалі стосунки – ще не привід забути про романтику. Однак, супермодель 90-х розкішна Сінді Кроуфорд, вочевидь, так не думає.

Вирушайте на побачення з бойфрендом або чоловіком у найближчі вихідні, як це зробили супермодель Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер.

І ще: Гаряче фото Вікторії Бекхем з прогулянки стало хітом мережі

Папараці сфотографували коханих в Нью-Йорку, там вони прогулювалися в районі Сохо. Для свого виходу зірка обрала сукню-комбінацію оливкового відтінку і мюлі зі зміїним принтом. Доповнили образ об'ємна замшева сумка і незмінні сонцезахисні окуляри.

Приділити особливу увагу варто прикрасам Сінді: кулон з великим каменем, який обвиває золотиста змія, і масивний браслет у вигляді ланцюга роблять романтичний наряд моделі більш інтригуючим і зухвалим.

Читайте також: Софії Ротару – 72: раритетні фото та відео з молодості співачки