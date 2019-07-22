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Сінді Кроуфорд здивувала знімком без макіяжу

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Незрівнянна Сінді Кроуфорд - фото 1
Незрівнянна Сінді Кроуфорд / FAVOT

Легендарна модель Сінді Кроуфорд, яка отримала величезну популярність в 90-х роках минулого століття, поділилася новою фотографією в своєму Іnstagram.

На знімку американська знаменитість постала з обличчям без мейку. Варто відзначити, що в свої 53 роки супермодель виглядає просто круто!

І ще: З хлібом та в білизні: Сінді Кроуфорд здивувала новою зйомкою

Сінді сфотографувалася, сидячи на піску. На ній біла кепка і блакитний купальник, жінка прикриває плечі рушником. Кроуфорд прикрашають прості сережки у вухах. Знаменитість без макіяжу і усміхається в камеру. Коментатори почали висловлюватися про зовнішність популярної моделі. Деякі відзначили, що Сінді добре виглядає з, інші ж навпаки були здивовані зовнішнім виглядом зірки.

"Надихаюча жінка!", "Ех", "Проста жінка, є і красивіші без макіяжу", "Я спочатку подумала, що це її фото прогнали через програму "Як я буду виглядати в старості", "О, Боже мій", "Так, я думала вона краща без макіяжу", "Ну, якщо ти Сінді Кроуфорд легко бути красивою", – прокоментували фоловери.

Як виглядає Сінді Кроуфорд зараз - фото 342749
Як виглядає Сінді Кроуфорд зараз

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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