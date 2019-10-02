Реальне тренування моделі Victoria's Secret розбурхало мережу

Популярна модель Кендіс Свейнпол розкрила таємницю своїх тренувань, завдяки яким має таку ефектну фігуру. Здається, не кожному таке під силу!

30-річна південноафриканська модель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала, як їй доводиться працювати у спортзалі, щоб мати ідеальні форми. Але навіть це відео виглядає дуже естетично! Відповідний запис білявка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників. І всього за день мотиваційний ролик переглянули понад 930 тисяч осіб, а ще більш як тисяча користувачів залишили коментарі з компліментами.

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До слова, тренується Кендіс в обтислих штанцях з високою талією та короткому топі, які лише підкреслюють її звабливу фігуру. Якщо ви вважали, що бути ангелом Victoria's Secret просто, то вам варто побачити це відео.

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