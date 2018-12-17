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Сінді Кроуфорд показала фото вихідного дня

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Сінді Кроуфорд показала фото вихідного дня - фото 1
Сінді Кроуфорд показала фото вихідного дня / instagram.com/cindycrawford

Відома модель Сінді Кроуфорд здивувала фанатів знімком свого відпочинку.

52-річна американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд тішить своєю красою не тільки з модних шоу та реклам, а й зі свого профілю в соцмережі Instagram. Там за розкішною жінкою стежать понад 3,7 млн користувачів. І це не дивно, адже вона активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Сінді показала, як виглядає її вихідний день: у халаті, з маскою на обличчі і з релаксом. Кадр викликав справжній захват у прихильників, адже жінка й досі вражає своєю впевненістю та красою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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