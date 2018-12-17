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Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу

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Міс Всесвіт 2018: переможниця конкурсу - фото 1
Міс Всесвіт 2018: переможниця конкурсу / instagram.com/catriona_gray

Титул "Міс Всесвіт 2018" зуміла вибороти молода представниця Філіппін Катріона Грей. Ось як виглядає дівчина на шоу та у звичайному житті.

Фінал конкурсу "Міс Всесвіт 2018" пройшов у бангкокському виставковому центрі Impact Arena, де чимало красунь намагались поборотись за корону. Однак вдалось це саме 24-річній філіппінці Катріоні Грей. Тим часом 23-річна українка Каріна Жосан з Одеси не зуміла потрапити до 30 найкращих.

І ще: Міс світу 2018: оголошена переможниця конкурсу

Відзначимо, що нова Міс Всесвіт 2018 активно займається волонтерством для підприємства Young Focus, а також допомагає людям боротись з ВІЛ та СНІДом завдяки організації Love Yourself.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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