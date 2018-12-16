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Настя Каменських поділилася новим приголомшливим образом
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Настя Каменських не перестає радувати своїх шанувальників новими ефектними образами.
Цього разу сексуальна артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в приголомшливому напівпрозорому вбранні. Крім того, Настя вже не брюнетка!
Це цікаво: Настя Каменських записала незвичайне відео для своїх шанувальників
Над мейкапом співачки попрацювала Марія Самхарадзе, волосся зірка довірила Ірині Власовій. Саме вони, до речі, "перевтілювали" Каменських у Клеопатру.
Шанувальники зірки, звичайно ж, у захваті від нового образу своєї улюблениці.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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