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Настя Каменських поділилася новим приголомшливим образом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Настя Каменських не перестає радувати своїх шанувальників новими ефектними образами.

Цього разу сексуальна артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в приголомшливому напівпрозорому вбранні. Крім того, Настя вже не брюнетка!

Це цікаво: Настя Каменських записала незвичайне відео для своїх шанувальників

Над мейкапом співачки попрацювала Марія Самхарадзе, волосся зірка довірила Ірині Власовій. Саме вони, до речі, "перевтілювали" Каменських у Клеопатру.

Шанувальники зірки, звичайно ж, у захваті від нового образу своєї улюблениці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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