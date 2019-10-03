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Сінді Кроуфорд поділилася пікантними кадрами з сауни

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Сінді Кроуфорд - фото 1
Сінді Кроуфорд / graziadaily

На фото всесвітньо відома модель Сінді Кроуфорд постала в одному лише рушнику. Шанувальники у захваті від природної краси Сінді.

53-річна супермодель Сінді Кроуфорд поділилася з шанувальниками декількома пікантними фото.

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На нових знімках Сінді в одному банному рушнику на голе тіло, фото було зроблено в сауні. "Засумувала за ранковою сауною. Нарешті вдома", – коротко підписала кадр модель.

Її волосся зібране в пучок, на обличчі немає макіяжу, на шиї висить золота підвіска. Кроуфорд усміхається і робить селфі. Таких домашніх образів Сінді не соромиться, часто показує, як виглядає в домашньому одязі, без макіяжу, з розпатланим волоссям. І, схоже, її чоловік Ренді Гербер теж не проти, коли Сінді, наприклад, надягає його сорочку.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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