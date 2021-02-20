Синці та забої: як швидко вилікувати гематому

Самі по собі синці зникають протягом 2-3 тижнів. Експерти розповіли, як можна прискорити цей процес.

Так, щоб прибрати синяк, якому менше доби, треба докласти до нього холодний компрес. Найкраще зробити це відразу після забою. Під дією холоду потік крові сповільниться, що значно зменшить розміри гематоми. Компрес треба тримати не менше 10 хвилин. Повторювати процедуру можна після 20-хвилинної перерви.

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При цьому корисно обмежити рух потерпілої ділянки тіла, щоб не збільшувати кровотік. Також зменшити свіжу гематому допоможе крем або гель від ударів, в складі якого є діметілсульфоксид, гепарин і декспантенол.

За словами експертів, якщо при сильному болі доводиться вдатися до знеболювального, то це не має бути аспірин або ібупрофен. Ці препарати розріджують кров і можуть привести до того, що гематома збільшиться. Синці, яким вже більше доби, називають уже сформованими. У цьому випадку основне завдання – прискорити їх розсмоктування. Найпростіше досягти цього за допомогою тепла. Наприклад, можна прикладати до місця удару грілку або змочену теплою водою тканину, а також прийняти гарячу ванну.

Крім того, можна застосовувати креми або компреси з рослинними екстрактами і вітамінами. Фахівці радять гель на основі екстракту арніки або ананаса, який зменшить набряки і прискорить регенерацію.

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