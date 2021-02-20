На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Синці та забої: як швидко вилікувати гематому
-
- 2
Самі по собі синці зникають протягом 2-3 тижнів. Експерти розповіли, як можна прискорити цей процес.
Так, щоб прибрати синяк, якому менше доби, треба докласти до нього холодний компрес. Найкраще зробити це відразу після забою. Під дією холоду потік крові сповільниться, що значно зменшить розміри гематоми. Компрес треба тримати не менше 10 хвилин. Повторювати процедуру можна після 20-хвилинної перерви.
І ще: Розвінчані популярні міфи про догляд за шкірою
При цьому корисно обмежити рух потерпілої ділянки тіла, щоб не збільшувати кровотік. Також зменшити свіжу гематому допоможе крем або гель від ударів, в складі якого є діметілсульфоксид, гепарин і декспантенол.
За словами експертів, якщо при сильному болі доводиться вдатися до знеболювального, то це не має бути аспірин або ібупрофен. Ці препарати розріджують кров і можуть привести до того, що гематома збільшиться. Синці, яким вже більше доби, називають уже сформованими. У цьому випадку основне завдання – прискорити їх розсмоктування. Найпростіше досягти цього за допомогою тепла. Наприклад, можна прикладати до місця удару грілку або змочену теплою водою тканину, а також прийняти гарячу ванну.
Крім того, можна застосовувати креми або компреси з рослинними екстрактами і вітамінами. Фахівці радять гель на основі екстракту арніки або ананаса, який зменшить набряки і прискорить регенерацію.
Це цікаво: Медики знайшли зв'язок між сновидіннями і депресією
-
14:18Синці та забої: як швидко вилікувати гематому
-
13:41У що грають українці: названа найпопулярніша відеогра
-
13:13Як приготувати десерт Три молока в домашніх умовах
-
12:45На Львівщині замерзли водоспади: неймовірні фото
-
12:15Як в Агати Крісті: в Італії сталася загадкова серія крадіжок
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
11:18Кім і Каньє більше нема: Кардашян офіційно подала на розлучення
-
10:44Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело
-
10:16Вчені виявили дивний зв'язок між статистикою розлучень і статтю первістків
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
-
09:35Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
-
08:48Меттью МакКонахі зізнався, що міг зіграти головну роль в Титаніку
-
08:18Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
21:2320 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Камери Vivo X50 Pro+ обійшли iPhone 12 Pro Max в тестах DxOMark
-
20:18Студія Pixar випустила ремейк мультфільму Вперед і вгору у стилі аніме
-
19:48Ілон Маск: Біткойн – маячня, а вкласти в нього 1,5 мільярда доларів – авантюра
-
19:21Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
18:24Гороскоп на 20 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Смартфон Redmi K40 показали в роботі напередодні презентації: відео
-
17:19NASA запропонувало усім охочим знятися на Марсі: мережу заполонили кумедні фото
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого
-
07:33Як почати ранок, щоб допомогти мозку прокинутися швидше
- 18 лютого
-
21:45МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:19Спокуслива фітоняшка розкрила свої прості секрети схуднення (фото 18+)
-
16:20Джону Траволті – 67 років: 8 головних ролей іменинника
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)
-
12:51Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
-
07:19Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця
- 17 лютого
-
20:50Астрофізики створили найточнішу карту Землі
-
17:18Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
-
11:21Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:146 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру
- 16 лютого
-
19:50Що насправді означають різні еротичні сни: відповідь експерта (18+)
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду