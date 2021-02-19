Медики знайшли зв'язок між сновидіннями і депресією

Під депресією розуміють розлад психічного здоров'я тоді, коли спостерігаються тривалий пригнічений настрій і інші симптоми, що зачіпають думки, почуття, поведінку і весь організм. Ознаки депресії іноді складно помітити відразу. В цьому допоможе сон.

Похмурі місця. Якщо уві сні ви бачите якесь похмуре місце (наприклад кладовище) або навіть власні похорони. Під час такого сну і після пробудження людина часто відчуває свою провину за такий сюжет.

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Померлі в образі живих. Цікаво, що якщо протягом сну до людини приходить розуміння того, що цих людей немає в живих, то вони приймають вигляд небіжчиків.

Кошмари з відчуттям жаху. Прокинувшись, людина не відразу розуміє, що це був всього лише сон, а в момент усвідомлення відчуває радісне полегшення: "Слава богу, мені це лише наснилося". Такі сни вважаються еквівалентом панічних атак.

Паралельні сни. Кілька незв'язаних між собою снів, кожен з яких протягом однієї ночі змінює інший.

Сон уві сні. Коли вам сниться, що ви хочете спати, потім, що ви засинаєте і бачите всередині сну ще один сон. Те, що відбувається в наступному сні, ви сприймаєте як реальність, чітко при цьому усвідомлюючи, що перед цим бачили сон. А коли ви дійсно прокидаєтеся, вам вже складно зрозуміти, прокинулися ви насправді чи це ще один сон.

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