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Євробачення

Син Роналду завів Instagram: перші фото

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Син Роналду завів Instagram: перші фото - фото 1

Старший син Кріштіану Роналду вирішив наслідувати свого батька і порадував шанувальників радісною новиною. Кріштіану-молодший завів особисту сторінку в Instagram.

Так, 9-річний син зіркового футболіста Кріштану Роналду зареєструвався в популярній мережі Instagram. І уже з'явилися перші публікації. Перший допис був опублікований 25 лютого. За цей час Кріштіану-молодший зібрав понад пів мільйона підписників. Роналду-старший лайкнув відео і дав посилання на акаунт сина в сторіс.

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Міні-Кріштіану підписався лише на п'ять акаунтів. Крім тата, це Джорджина Родрігес, бабуся Марія Долореш, "Ювентус" і друг сім'ї, колишній футболіст Мігел Пайшау.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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