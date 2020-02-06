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Кохана Роналду презентувала йому на день народження цікавий подарунок

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Роналду - фото 1
Роналду / instagram

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду 5 лютого відзначив день народження. Зірковому футболістові виповнилося 35 років.

Роналду відзначив цей день у колі родини, а його кохана Джорджина Родрігес подарувала футболісту шикарний автомобіль.

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Коли пара вийшла з ресторану, на вулиці їх чекали друзі і Geländewagen, перев'язаний великим червоним бантом. Відео цього моменту опублікувала на своїй сторінці Родрігес.

Кріштіану Роналду по праву вважається одним з найкращих футболістів сучасності. Він єдиний в історії футболіст, який виграв чемпіонати Англії (Прем'єр-лігу), Іспанії (Примеру) та Італії (Серію А). Крім того, Роналду є одним з найдорожчих футболістів в історії футболу: за його перехід з англійського Манчестер Юнайтед в Реал було сплачено 80 млн фунтів стерлінгів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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