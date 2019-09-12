Син Пітта і Джолі відверто розповів про конфлікт з батьком

Про сварку Бреда Пітта і його старшого сина на борту літака таблоїди писали ще в 2016 році. Відтоді інсайдери ділилися різними історіями, але колишнє подружжя більше не коментували інцидент. Днями папараці звернулися з питаннями до самого Меддокса, і той нарешті перервав мовчання.

Фотографи спіймали 18-річного Меддокса в кампусі інституту і розпитали його про відносини з батьком. Вони намагалися дізнатися, чи збирається Бред провідати сина в Південній Кореї або їхнім стосункам прийшов кінець?

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"Нічого про це не знаю. Нехай буде, що буде", – ухильно відповів Меддокс. З моменту початку шлюборозлучного процесу між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом джерела з близького оточення розповідали про складні стосунки між батьком і прийомним сином. У серпні інсайдер поділився з таблоїдами, що Меддокс цурається Пітта і не хоче йти на примирення. За даними таблоїдів, він не відвідував батька навіть після того, як суд дозволив зірці зустрічатися з дітьми.

Нагадаємо, Анджеліна усиновила Меддокса в 2002 році, а через кілька років опіку над хлопчиком взяв і Пітт. Аж до 2016 року подружжя разом зі старшим сином потрапляли до об'єктивів папараці, виходили на червону доріжку і справляли враження дружної сім'ї. Однак три роки тому актриса звинуватила колишнього чоловіка в жорстокому поводженні з Меддоксом і рукоприкладстві, з чого і почалося розлучення пари, яке не закінчено досі.

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