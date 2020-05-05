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Син підвіз маму на іграшковій машині і став зіркою Reddit (відео)

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Хлопчик покатав маму на дитячій машинці - фото 1
Хлопчик покатав маму на дитячій машинці

Існує чимало суперечок щодо правильного виховання дітей, але матуся цього хлопця перевершила всіх. Не у кожного син погодиться прокататись з мамою на своїй дитячій машинці вулицею.

На платформі Reddit користувач з ніком cyXie поділився кумедним записом з мамою і сином, який всього за 5 годин піднявся у топи платформи. Допис вже зацінили понад 34 тисячі осіб, а ще майже 900 залишили коментарі.

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А все тому, що 6-річний хлопчик вирішив підвезти маму на своїй іграшковій машинці. І поки хтось захоплюється жінкою, яка незворушно насолоджується келихом вина у цій поїздці, то чимало користувачів вражені, як така машинка може витримати дитину і дорослого.

He said I got you mom from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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