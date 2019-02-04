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Син Бекхемів влаштував гарячу фотосесію зі своєю дівчиною

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Бруклін Бекхем та Ханна Кросс - фото 1
Бруклін Бекхем та Ханна Кросс / instagram

Син зіркової пари Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін захоплюється мистецтвом фотографії, роботи якого часто з'являються у мережі. Так. нещодавно хлопець влаштував своїй дівчині Ханні Кросс фотосесію, результатами якої красуня поділилася в Instagram.

Син відомого футболіста Девіда Бекхема і дизайнера Вікторії Бекхем Бруклін днями влаштував для своєї дівчини, 21- річної моделі Ханни Кросс відверту фотосесію у ванній. Сміливі чорно-білі знімки Ханна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники Брукліна також оцінили його знімки. Вони відзначили талант хлопця і попросили публікувати більше знімків з Ханною. Зацініть і ви знімки юної моделі:

Син Бекхемів влаштував гарячу фотосесію зі своєю дівчиною - фото 305593

Син Бекхемів влаштував гарячу фотосесію зі своєю дівчиною - фото 305594

Син Бекхемів влаштував гарячу фотосесію зі своєю дівчиною - фото 305595

Син Бекхемів влаштував гарячу фотосесію зі своєю дівчиною - фото 305596

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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