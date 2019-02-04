Розкішна Ніколь Шерзінгер похизувалась формами

Відома американська акторка та співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє дивувати шанувальників своєю стрункою фігурою! Нещодавно красуня вкотре підтвердила, що можна чудово виглядати у будь-якому віці.

40-річна Ніколь Шерзінгер встигає не лише активно займатись своєю кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 3,7 млн підписників, і це не дивно, адже красуня ділиться не лише знімками зі світських заходів та фотосесій, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь опублікувала свіжі світлини, похизувавшись розкішною фігурою у шкіряній сукні. Здається, у Моніки Беллуччі є конкурентка!

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