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Хлопець влаштував танці, але стіни були проти (епічне відео)

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Танці обернулись провалом - фото 1
Танці обернулись провалом

Танцювальні ролики є доволі популярним форматом для соцмереж, тож кожен охочий може зняти щось подібне та прославитись в інтернеті. Але герою цього відео навіть не довелось робити багато рухів.

На платформі Reddit користувач з ніком Angel-_-Devil поділився епічним роликом, який за короткий час піднявся у топи мережі. Допис швидко зібрав понад 36 тисяч балів та більше тисячі коментарів. А все тому, що головний герой у кросівках з підсвіткою вирішив записати ефектне відео з танцями. І все було б чудово, якби стіни не було проти.

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Якщо хлопець хотів стати відомим, то це йому вдалось, щоправда, зовсім не тому, що він талановитий. Інколи відсутність вдачі теж робить дописи вірусними.

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