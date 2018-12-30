Сім'я витратила 10 місяців на те, щоб побудувати справжню стіну з Lego

Джанет Терфорд і Алан Вілкінсон з Великобританії хотіли вдихнути нове життя в улюблену ігрову кімнату. Для цього вони використали Lego.

З одного маленького жарту виросла триметрова стіна з цеглинок Lego. На це у сімейної пари пішло 10 місяців і 2 000 фунтів.

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Джанет Терфорд і Алан Уілкінсон з Понтіпулу в Південному Уельсі хотіли вдихнути нове життя у свою улюблену ігрову кімнату. Однак коли пара почала з'єднувати перші цеглинки, забава переросла в справжню одержимість.

У нас є ігрова кімната з більярдним столом, караоке, дартсом і великою кількістю розваг, – розповідає Джанет. – Ми вирішили зробити інтерактивну стіну і заповнити один з отворів у стіні. Спочатку це здавалося швидкою і легкою справою, але ми недооцінили масштаб. Ми шукали блоки Lego всюди – на блошиних ринках, аукціонах... Викладали їх у вихідні і після роботи. Але те, що у нас вийшло, варто було десяти місяців праці.

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