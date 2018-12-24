Leica і Lego випустили дуже незвичний конструктор

Торговий майданчик Leica Miami Store почав продавати комплекти Lego у вигляді камери Leica M10-P.

Після складання камера має розміри 7,6 x 5 x 3,2 сантиметри і важить 50 грамів.

І ще: Лікарі зробили з LEGO інвалідну коляску для черепахи

Конструктор випускають в сірому і коричневому кольорах. Єдине, що відрізняє його від оригінальної моделі, – відсутність знаменитої червоної крапки на корпусі. Крім стандартних блоків, Lego випустила деталі у вигляді лінзи, дисплея і об'єктиву. Це неофіційні набори і продаються вони без інструкції. Ціна такого конструктора становить $45. Ціна оригінальної камери може досягати декількох тисяч доларів, і такі конструктори вже назвали "Leica для бідних".

Нещодавно медики хотіли дізнатися, скільки часу буде потрібно, щоб деталь конструктора Lego "покинула" організм природним шляхом. Експеримент показав, що дорослий організм справляється із завданням за 2-3 дня.

Читайте також: Lego розробила конструктори для дорослих