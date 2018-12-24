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Leica і Lego випустили дуже незвичний конструктор

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Конструктор випускають в сірому і коричневому кольорах - фото 1
Конструктор випускають в сірому і коричневому кольорах / Pinterest

Торговий майданчик Leica Miami Store почав продавати комплекти Lego у вигляді камери Leica M10-P.

Після складання камера має розміри 7,6 x 5 x 3,2 сантиметри і важить 50 грамів.

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Конструктор випускають в сірому і коричневому кольорах. Єдине, що відрізняє його від оригінальної моделі, – відсутність знаменитої червоної крапки на корпусі. Крім стандартних блоків, Lego випустила деталі у вигляді лінзи, дисплея і об'єктиву. Це неофіційні набори і продаються вони без інструкції. Ціна такого конструктора становить $45. Ціна оригінальної камери може досягати декількох тисяч доларів, і такі конструктори вже назвали "Leica для бідних".

Leica і Lego випустили дуже незвичний конструктор - фото 297349

Leica і Lego випустили дуже незвичний конструктор - фото 297350

Leica і Lego випустили дуже незвичний конструктор - фото 297351

Нещодавно медики хотіли дізнатися, скільки часу буде потрібно, щоб деталь конструктора Lego "покинула" організм природним шляхом. Експеримент показав, що дорослий організм справляється із завданням за 2-3 дня.

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Джерело: digitalcameraworld
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