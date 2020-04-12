Сім'я розіграла батька, повторивши його стиль: кумедне відео

Не лише в самоізоляції у людей народжують ідеї крутих і веселих розіграшів. Родина цього чоловіка вирішила влаштувати вечірку з переодяганням, де головним персонажем став батьком. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Vee-kayy поділився кумедним відео, як сім'я розіграла татуся. За лічені години допис зібрав понад 44 тисячі переглядів та більше як 800 коментарів. А все тому, що і дружина, і діти перевдяглись у "костюм" чоловіка, не забувши при цьому навіть про зачіску та щетину.

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Як жартують коментатори, вочевидь, не всі змогли згадати, чи поголився чоловік вранці, тому в дітей "борідки" навіть густіші, аніж в головного героя. Але найкраще у цьому всьому – реакція голови сімейства.

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