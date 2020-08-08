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Сім'я продала пікап Chevrolet за 75 доларів, а через 44 роки купила його за ту ж суму
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Мешканець американського штату Міннесота Том Лінстра купив пікап Chevrolet 1957 року випуску за 75 доларів. За ту ж суму автомобіль продав його дід 44 роки тому.
Боб Спортал з міста Прінсбург, який впродовж чотирьох десятиліть їздив на пікапі, вирішив розлучитися з ним. Ключі від іржавого Chevrolet він передав онукові Джона ВанДерВіна – фермеру, у якого він колись придбав автомобіль.
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Тоді Спорталу було трохи більше ніж 20 років, повідомляє місцевий телеканал KARE 11. Він щодня їздив на автомобілі на роботу на зерновий елеватор, поки не вийшов на пенсію п'ять років тому. Потреба в пікапі відпала, і Спортал вирішив позбутися від нього.
З огляду на стан Chevrolet, пенсіонер вважав початкову вартість у 75 доларів справедливою. Крім цього, він зазначив, що радий повернути автомобіль в сім'ю, яка колись ним володіла.
Схожа історія сталася в червні в британському графстві Дарем. Поліцейський у відставці Грег Барнетт побачив на eBay оголошення про продаж Vauxhall VX90 1978 року і впізнав у ньому автомобіль, на якому його батько колись навчав керувати автомобілями офіцерів-початківців. Барнетт викупив машину за дев'ять тисяч фунтів стерлінгів.
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