Допоказувався: власника BMW оштрафували на 1500 євро за непристойний жест

Чоловік за кермом кросовера BMW X5 показав середній палець, проїжджаючи повз пункт контролю швидкості на одній з трас округу Верхня Франконія. У цей момент він перевищив швидкісний ліміт на 11 кілометрів на годину. За непристойний жест німця оштрафували на 1500 євро.

Середній палець 26-річного водія BMW, адресований поліцейським, потрапив в об'єктив камери відеоспостереження. Правоохоронці жест не оцінили: чоловіка звинуватили в образі представників влади.

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У підсумку окружний суд міста Кульмбах, федеральна земля Баварія, зобов'язав його виплатити штраф, який у 75 разів перевищує стандартну санкцію за порушення швидкісного ліміту, яка в Німеччині дорівнює 20 євро. Крім цього, за грубу поведінку німцеві на місяць заборонили сідати за кермо.

Чоловік тепер має заплатити 1500 євро штрафу

Обмеження швидкості на ділянці, на якій їхав чоловік, становить 70 кілометрів на годину. Такий ліміт у Німеччині встановлюють на ділянках сільських доріг, близьких до перехресть або з'їздів на автобани. При цьому загального обмеження швидкості у країні немає: на автобанах рекомендується їздити не швидше 130 кілометрів на годину, проте покарання за перевищення водіям загрожує тільки в тому випадку, якщо вони стануть винуватцями ДТП.

Торік Бундестаг відхилив законопроєкт партії Зелених про введення швидкісного ліміту в 130 кілометрів на годину на всіх автобанах Німеччини – швидкісні траси залишили "безлімітними".

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