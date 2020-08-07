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Допоказувався: власника BMW оштрафували на 1500 євро за непристойний жест

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Непристойний жест вдалося зняти, оскільки чоловік перевищив швидкість - фото 1
Непристойний жест вдалося зняти, оскільки чоловік перевищив швидкість

Чоловік за кермом кросовера BMW X5 показав середній палець, проїжджаючи повз пункт контролю швидкості на одній з трас округу Верхня Франконія. У цей момент він перевищив швидкісний ліміт на 11 кілометрів на годину. За непристойний жест німця оштрафували на 1500 євро.

Середній палець 26-річного водія BMW, адресований поліцейським, потрапив в об'єктив камери відеоспостереження. Правоохоронці жест не оцінили: чоловіка звинуватили в образі представників влади.

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У підсумку окружний суд міста Кульмбах, федеральна земля Баварія, зобов'язав його виплатити штраф, який у 75 разів перевищує стандартну санкцію за порушення швидкісного ліміту, яка в Німеччині дорівнює 20 євро. Крім цього, за грубу поведінку німцеві на місяць заборонили сідати за кермо.

Чоловік тепер має заплатити 1500 євро штрафу - фото 419710
Чоловік тепер має заплатити 1500 євро штрафу

Обмеження швидкості на ділянці, на якій їхав чоловік, становить 70 кілометрів на годину. Такий ліміт у Німеччині встановлюють на ділянках сільських доріг, близьких до перехресть або з'їздів на автобани. При цьому загального обмеження швидкості у країні немає: на автобанах рекомендується їздити не швидше 130 кілометрів на годину, проте покарання за перевищення водіям загрожує тільки в тому випадку, якщо вони стануть винуватцями ДТП.

Торік Бундестаг відхилив законопроєкт партії Зелених про введення швидкісного ліміту в 130 кілометрів на годину на всіх автобанах Німеччини – швидкісні траси залишили "безлімітними".

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Джерело: Facebook
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