Сім'я Мессі купила елітне житло з видом на океан: фото розкішного маєтку

Сімейство зірки Барселони Ліонеля Мессі придбало розкішне житло в штаті Флорида. Новий маєток розташований у місті Санні-Айлз-Біч.

Так, сім'я Мессі викупила весь дев'ятий поверх багатоквартирного комплексу Regalia на Коллінз-авеню. Обійшлося житло зірці футболу у 7,3 мільйона доларів, повідомляє The Real Deal.

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Нерухомість була придбана компанією, що належить батькові Ліонеля Хорхе Мессі. У будинку з видом на океан є чотири спальні, чотири ванні кімнати, велика тераса і винний холодильник на тисячу пляшок.

Крім цього, на території комплексу Regalia є шість басейнів, спа, фітнес-центр, студія йоги, кухня від шеф-кухаря, бар з шампанським і винний льох.

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