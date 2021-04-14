Наомі Кемпбелл показала розкішну віллу в Кенії

Британська супермодель показала свою просторе помешкання, яке розташоване на березі Індійського океану. Зірка зізналася, що це – її особливе місце.

Будинок у селищі Малінд побудований у східному стилі. Знаменитість купила його ще 20 років тому, а меблі для дому купувала по всьому світу. Наприклад, двері ручної роботи 50-річна Наомі купила в Сенегалі, люстри – в Марокко. Таким чином зірка підтримує місцеве ремісництво. Цікаво, що дах будинку з пальмового листя, пише Architectural Digest.

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Кемпбелл розповіла, що любить відвідувати віллу в липні. В цей час в країні менше тварин.

"Це дуже заспокійливе і особливе місце. Тут ви не хочете говорити телефоном і вмикати телевізор. Тут просто хочеться читати і бути наодинці з собою. Приємно іноді чути тільки тишу і цвіркунів", – підкреслила Наомі.

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