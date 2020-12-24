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5 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
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Книга – хороший подарунок, а особливо для дітей! З цими книжками маленькі читачі отримають задоволення не лише від історії та розглядання картинок, а й поринуть у новорічну святкову атмосферу.
"Про Грінча, який украв Різдво" Доктор Сьюз
- Видавництво: #книголав
- Вік: від 3 до 8 років
Так, це той самий Грінч! Буркотливий, незадоволений, волохатий та зелений викрадач Різдва... Читання цієї книги можна поєднати з переглядом однойменного фільму й потім обговорити з дитиною її враження. Що сподобалося більше: фільм чи книга? Що було однакове, а що різне на екрані та на сторінках? Який персонаж сподобався найбільше, а який найменше? Чому? Ця оповідка вважається однією з найріздвяніших історії усіх часів, тому обов'язково познайомтеся з Грінчем.
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Коли сніг пахне мандаринками
- Видавництво Старого Лева
- Вік: 10-12 років
Цю святкову збірку створили 24 українські популярні автори для підлітків та про підлітків. Саме у той час, коли сніг пахне мандаринками, дуже хочеться вірити у диво та очікувати на різдвяну магію. Герої цих історії переживають цю пору кожен по-різному: переживають, шукають вихід із халепи, поринають у пригоди, сумують, отримують дари, не розуміють, пізнають тощо. Одне їх об'єднує – бажання зустріти свята у колі найближчих. І допоможе у цього новорічне диво.
"Йдуть свята. Про Різдво, святого Миколая й новорічні традиції на світі" Моніка Утник-Стругала
- Видавництво: Урбіно
- Вік: від 6 до 12 років
Це цікава мандрівка у світ Різдва, але ж не у всіх новорічні свята однакові... Тому читачі дізнаються про цей зимово-казковий час у різних куточках планети. Тут про: різні традиції, різні дати святкування, різдвяні ярмарки, подарунки, ялинку та прикраси, різдвяні вертепи, різдвяні рослини, про Скруджа й Лускунчика... Ще тут і колядки, і Ханука, і популярні різдвяні пісні та фільми, і китайський Новий рік!
"Листи Різдвяного Діда" Джон Р. Р. Толкін
- Видавництво: Астролябія
- Вік: від 6 до 12 років
Це реальні листи, які щороку писав своїм дітям Дж. Р. Р. Толкін. Він надсилав їх щогрудня у конверті зі штемпелем Північного Полюса. Все продумано до деталей: листи написані химерним тонким почерком і оздоблені чудовими кольоровими малюнками. Від кого? Від Різдвяного Діда! Всередині листів були розповіді про життя на Північному Полюсі як воно є. Подекуди в лист вклинювалися Білий Ведмідь та Ілберет Ельф.
"Мопс, який хотів стати північним оленем" Белла Свіфт
- Видавництво: Рідна мова
- Вік: від 3 до 9 років
Знайомтеся! Це Пеґґі. Пеґґі – маленький мопс. Але ви не зважайте на розмір, адже серце у Пеґґі велике та сповнене любові. У неї є подруга Хлоя. І Хлоя сумує напередодні Різдва. Це непокоїть Пеґґі, тож вона вирішує допомогти хазяйці. Як? Треба стати північним оленем. Це весела та добра історія надихне, розчулить та подарує святковий настрій усім читачам!
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