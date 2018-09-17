Симптоми глаукоми та її лікування

Найпоширеніші симптоми глаукоми та її лікування назвала міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Глаукома довгий час може проходити без помітних симптомів, однак вона здатна призвести до сліпоти. Саме ця хвороби є однією із найпоширеніших причин втрати зору, а лише у Європі 12% від усіх випадків сліпоти спричинені глаукомою. Тому очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про її сиптоми та те, як лікують це захворювання.

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Симптоми глаукоми:

"Літаючі мушки" перед очима

Райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього

Затуманювання зору

Часта зміна окулярів

Симптоми глаукоми та її лікування

Лікування глаукоми:

"Для того, щоб виявити глаукому лікар має перевірити зір, поле зору, стан зорового нерва та виміряти внутрішньоочний тиск. Лікувати глаукому можна як медикаментозними засобами (краплі, уколи, таблетки), так і лазером та хірургічними методами", – розповіла медик.

Варто наголосити, що вчасне звернення до лікаря здатне позбавити глаукоми. Однак доволі часто пацієнти, відчуваючи покращення, самостійно вирішують відмовитись від режиму лікування, що може лише пришвидшити втрату зору.

Симптоми глаукоми та її лікування

"Якщо у вас виявили глаукому, важливо чітко слідувати рекомендаціям лікаря та регулярно проходити контрольні огляди. У період між візитами до лікаря варто також самостійно контролювати стан зорових функцій обох очей. Якщо є будь-які додаткові відхилення від звичайного стану (наприклад, біль в оці та відповідній половині голови чи раптове погіршення гостроти) необхідно якнайшвидше повідомити про це лікаря", – наголошує Супрун.

Важливо розуміти, що не лише лікування впливає на здоров'я очей, а й звички. Тому краще відмовитися від тривалого перебування у темних приміщення, фізичних навантажень з низько опущеною головою, а також від алкоголю. Взагалі періодичний огляд у сімейного лікаря допоможе бути здоровим та запобігати багатьом захворюванням.

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