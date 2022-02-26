"Сімпсони" підтримали Україну: головні персонажі взяли до рук українські прапори

Творці кульового американського серіалу "Сімпсони" вирішили також долучитися до підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії на наші землі.

На офіційній сторінці шоу у Twitter з'явилося зображення з головною сімейкою мультсеріалу. Усі герої тримають у руках синьо-жовті стяги, а на їхніх обличчях "читається" стурбованість.

І ще: Борис Джонсон заговорив українською й висловив підтримку українському народові

У дописі також стоять хештеги #TheSimpsons, #Simpsons та #Ukraine.

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