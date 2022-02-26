Борис Джонсон заговорив українською й висловив підтримку українському народові

Світові лідери не припиняють висловлювати підтримку нашому народові й закликати Росію припинити війну. На цей раз відеозвернення записав прем'єр-міністр Великобританії.

Так, Борис Джонсон у ролику, який він опублікував у своєму Twitter, звернувся до народів України та Росії українською та російською мовами.

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Народові України: Слава Україні. Народу Росії: Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і має закінчитися. Тому що світові потрібна вільна та суверенна Україна, – йдеться у відео.

Прем'єр-міністр Великобританії у зверненні сказав українською мовою: "Бо світові потрібна вільна і суверенна Україна. Слава Україні!".

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

Крім цього, чиновник підняв прапор України над своєю резиденцією. "Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", – прокоментував він цей знімок.

The national flag of Ukraine flies over Downing Street.



The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/xNu9l7zFMS — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022

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