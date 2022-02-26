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війна

Борис Джонсон заговорив українською й висловив підтримку українському народові

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Борис Джонсон заговорив українською й висловив підтримку українському народові - фото 1

Світові лідери не припиняють висловлювати підтримку нашому народові й закликати Росію припинити війну. На цей раз відеозвернення записав прем'єр-міністр Великобританії.

Так, Борис Джонсон у ролику, який він опублікував у своєму Twitter, звернувся до народів України та Росії українською та російською мовами.

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Народові України: Слава Україні. Народу Росії: Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і має закінчитися. Тому що світові потрібна вільна та суверенна Україна, – йдеться у відео.

Прем'єр-міністр Великобританії у зверненні сказав українською мовою: "Бо світові потрібна вільна і суверенна Україна. Слава Україні!".

Крім цього, чиновник підняв прапор України над своєю резиденцією. "Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", – прокоментував він цей знімок.

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