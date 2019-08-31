Сімпсони отримають свій перший офіційний спін-офф

У мережі з'явилася інформація, яка порадує всіх фанатів мультсеріалу "Сімпсони". Продюсери оголосили про створення спін-оффа, де будуть досліджувати та розкривати життя інших жителів Спрінгфілда.

У "Сімпсонів" може з'явитися перший офіційний спін-офф. За наявною інформацією, спін-офф може бути знятий поза 742-й Вічнозеленої тераси.

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Виконавчий продюсер проєкту Метт Селман заявив, що команда хоче "погратися з форматом" шоу. Творці планують досліджувати життя громадян Спрінгфілда поза сім'єю Сімпсонів. Хто стане головними героями спін-оффа, поки невідомо.

У спін-оффі розкриватимуть життя інших жителів Спрінгфілда

"Думаю, що Disney підтримав би створення, можливо, серіалу або фільму, який би здивував вас. Ми можемо більше, а не тільки робити традиційний формат шоу", – зазначив Метт Селман.

Також виконавчий продюсер підтвердив, що Олівія Колман з'явиться в майбутньої нової серії "Сімпсонів". Колман – англійська актриса, яка отримала Оскар в нинішньому році за роль королеви Анни у фільмі "Фаворитка".

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