Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Сімпсони отримають свій перший офіційний спін-офф

  • 8
Сімпсони отримають спін-офф - фото 1
Сімпсони отримають спін-офф / time

У мережі з'явилася інформація, яка порадує всіх фанатів мультсеріалу "Сімпсони". Продюсери оголосили про створення спін-оффа, де будуть досліджувати та розкривати життя інших жителів Спрінгфілда.

У "Сімпсонів" може з'явитися перший офіційний спін-офф. За наявною інформацією, спін-офф може бути знятий поза 742-й Вічнозеленої тераси.

Це цікаво: Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні

Виконавчий продюсер проєкту Метт Селман заявив, що команда хоче "погратися з форматом" шоу. Творці планують досліджувати життя громадян Спрінгфілда поза сім'єю Сімпсонів. Хто стане головними героями спін-оффа, поки невідомо.

У спін-оффі розкриватимуть життя інших жителів Спрінгфілда - фото 351464
У спін-оффі розкриватимуть життя інших жителів Спрінгфілда

"Думаю, що Disney підтримав би створення, можливо, серіалу або фільму, який би здивував вас. Ми можемо більше, а не тільки робити традиційний формат шоу", – зазначив Метт Селман.

Також виконавчий продюсер підтвердив, що Олівія Колман з'явиться в майбутньої нової серії "Сімпсонів". Колман – англійська актриса, яка отримала Оскар в нинішньому році за роль королеви Анни у фільмі "Фаворитка".

Читайте також: Розчарування: вийшов трейлер другого сезону мультсеріалу для дорослих

Джерело: variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
  • 29 серпня, 14:00
  • 234
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1107
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1721132
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз