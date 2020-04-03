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Карантин Коронавірус

Симфонічний оркестр Франції виконав знамениту композицію онлайн: відео

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Симфонічний оркестр Франції виконав знамениту композицію онлайн: відео - фото 1

Національний симфонічний оркестр Франції, як і пів світу, перебуває зараз на карантині через коронавірус, і репетирує, і грає онлайн. Проте сучасні технології дозволяють оркестру і його прихильникам зустрічатися попри умови карантину.

Артисти Національного симфонічного оркестру Франції виконали знаменитий твір "Болеро" Моріса Равеля, перебуваючи по домівках в різних куточках країни.

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Віолончеліст, скрипаль і перкусіоніст починають виступ втрьох, але в міру розвитку твору музикантів стає все більше. У фіналі звучать вже всі 50 музикантів. Відео дуже швидко стало вірусним, і за кілька днів зібрало майже 1 мільйон переглядів.

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Джерело: youtube
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