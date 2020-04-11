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Сімейство 718 від Porsche стане ще екстремальнішим
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Компанія Porsche планує додати моделі Cayman GT4 нову версію RS, потужність якої складе понад 500 кінських сил. Таким чином сімейство 718 стане ще екстремальнішим, ніж було раніше.
Як повідомляє видання Car and Driver, Porsche зробить сімейство 718 екстремальнішим: на базі купе Cayman GT4 планується зробити екстремальну версію з індексом RS.
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Передбачається, що спорткар Cayman GT4 RS буде ще потужнішим, легшим і жорсткішим, ніж попередник. Купе збереже чотирьохлітровий опозитний "атмосферник", але його потужність збільшать з 420 до 507 кінських сил. Шасі версії GT4, засноване на компонентах трекової модифікації 911 GT3, допрацюють з метою зниження маси, а дорожній просвіт стане ще меншим.
Спорткари сімейства 718 з індексом GT4 поки оснащуються тільки шестиступеневою механічною коробкою передач, але з кінця нинішнього року їх можна буде замовити і з фірмовою роботизованою преселективною коробкою PDK. Чи з'явиться вона на екстремальній версії GT4 RS, поки невідомо.
Купе Porsche Cayman GT4 RS має дебютувати у кінці 2021 або на початку 2022 року, якщо пандемія коронавірусу не зіпсує і ці плани. Передбачається, що версія RS коштуватиме приблизно на третину дорожче, ніж GT4.
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