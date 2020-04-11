Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Ентузіасти влаштували епічну гонку між Shelby Mustang і комбайном: кумедне відео

  • 31
Дивіться епічний поєдиноу двох машин - фото 1
Дивіться епічний поєдиноу двох машин

Автори YouTube-каналу Barcroft Cars організували незвичайний дрег-заїзд – вони порівняли швидкість маслкара Shelby Mustang GT350 і зернозбиральний комбайн Fahr M44. Сільгосптехніка може виглядати явним аутсайдером, але усередині неї криється маленький секрет: вона рухається завдяки твін-турбо V8.

Суперкомбайн побудували три роки тому фінські умільці, а потім він потрапив до рук норвежця Харальда Бору.

І ще: Проїхати по США за 27 годин: водій влаштував незаконну подорож на Audi A8

Головна зміна в ньому – двигун V8 від Cadillac Eldorado 1976, доповнений двома турбонагнітачами, який розвиває близько 500 кінських сил. З таким мотором і тридіапазонним автоматом Fahr M44 проїжджає чверть милі (402 метри) за 14,1 секунди і розганяється до 155 кілометрів на годину.

Його суперник на гонці, Shelby Mustang GT350 1968, оснащений 5,0-літровим Windsor V8, що видає всього 250 сил. Через те, що в агрегаті було менше гоночних елементів, він виявився не таким потужним, як попередній мотор об'ємом 4,7 літра, який ставили на GT350 1967 року.

Не дивно, що комбайн обійшов легендарний Shelby Mustang ;)

Читайте також: Карантин для водіїв: скільки людей можна перевозити в авто та чи потрібні маски

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Аджарське застілля на карантині
  • Вчора, 08:00
  • 136
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 789
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2476
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології