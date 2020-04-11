Ентузіасти влаштували епічну гонку між Shelby Mustang і комбайном: кумедне відео

Автори YouTube-каналу Barcroft Cars організували незвичайний дрег-заїзд – вони порівняли швидкість маслкара Shelby Mustang GT350 і зернозбиральний комбайн Fahr M44. Сільгосптехніка може виглядати явним аутсайдером, але усередині неї криється маленький секрет: вона рухається завдяки твін-турбо V8.

Суперкомбайн побудували три роки тому фінські умільці, а потім він потрапив до рук норвежця Харальда Бору.

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Головна зміна в ньому – двигун V8 від Cadillac Eldorado 1976, доповнений двома турбонагнітачами, який розвиває близько 500 кінських сил. З таким мотором і тридіапазонним автоматом Fahr M44 проїжджає чверть милі (402 метри) за 14,1 секунди і розганяється до 155 кілометрів на годину.

Його суперник на гонці, Shelby Mustang GT350 1968, оснащений 5,0-літровим Windsor V8, що видає всього 250 сил. Через те, що в агрегаті було менше гоночних елементів, він виявився не таким потужним, як попередній мотор об'ємом 4,7 літра, який ставили на GT350 1967 року.

Не дивно, що комбайн обійшов легендарний Shelby Mustang ;)

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