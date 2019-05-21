Сімейні сварки виявились корисними за цієї умови

Американські науковці виявили, що сімейні сварки можуть не лише принести негатив, а й мають несподіваний корисний ефект. Щоправда, важливо пам'ятати про одну умову правильної суперечки.

Психологи з Університету Аризони дійшли до висновку, що сімейні сварки між половинками не лише можуть мати неприємні наслідки, а й допомагають.

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Науковці досліджували, як гнівні ситуації впливають на здоров'я. Відповідно до статистики, ті партнери, які стримували емоції під час сварок, частіше хворіли та мали коротшу тривалість життя. До того ж, чоловіки, які вирішували "відмовчатись" страждали удвічі більше, аніж такі ж жінки.

Чому корисно сваритись

Варто розуміти, що мирні суперечки медики не брали до уваги. Дослідження зосередилось на реакції подружжя, які могли відрізнятись: хтось легко починав скандал, хтось втримував гнів всередині, однак різна реакція на проблему негативно впливала на стан здоров'я.

Медики дійшли до висновку, що правильні сварки допомагають бути здоровими та жити довше. Що ж мається на увазі під привальними? Йдеться тоді, коли обоє з подружжя сваряться з однаковою інтенсивністю, не стримуючи своїх емоцій.

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