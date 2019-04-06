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Сімейні розваги: мама з доньками підкорює мережу креативом
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Домінік та Домініка – креативний акаунт в мережі Інстаграм про життя матері та її двох доньок. Дивіться, які світлини зробили їх популярними.
Це найкреативніша сім'я в Інтернеті. За міткою #projectlittercritter можна знайти світлини, на яких мати сімейства створює цілі картини зі сміття – фігурки тварин, сцени з життя тощо. Також можна переглянути знимки, на яких мати з доньками одягнені однаково і виглядають як копії – #allthatisthree.
І ще: Новий тренд у мережі: жалюгідні чоловіки, які не люблять шопінг
За цим креативним акаунтом "allthatisshe" стежать майже 540 тисяч підписників.
До теми: Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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