Сімейні розваги: мама з доньками підкорює мережу креативом

Домінік та Домініка – креативний акаунт в мережі Інстаграм про життя матері та її двох доньок. Дивіться, які світлини зробили їх популярними.

Це найкреативніша сім'я в Інтернеті. За міткою #projectlittercritter можна знайти світлини, на яких мати сімейства створює цілі картини зі сміття – фігурки тварин, сцени з життя тощо. Також можна переглянути знимки, на яких мати з доньками одягнені однаково і виглядають як копії – #allthatisthree.

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За цим креативним акаунтом "allthatisshe" стежать майже 540 тисяч підписників.

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