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Сімба би плакав: мережу вразило відео, на якому бабуїн несе левеня

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Мавпа турботливо несла левеня у своїх зубах - фото 1
Мавпа турботливо несла левеня у своїх зубах

У південноафриканському національному парку Крюгер спостерігали незвичне видовище: самець бабуїна ніс маленьке левеня, як власне дитинча. Цю сцену, яка нагадує кадр з мультфільму "Король Лев", зняв фотограф і сафарі-гід Курт Шульц.

За його словами, за всі 20 років роботи в парку, він побачив таке вперше.

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Бабуїн доглядав за левеням так, як самка бабуїна доглядає за власним немовлям, – розповів Шульц Associated Press.

Однак самі по собі бабуїни не особливо доброзичливі до дитинчат хижаків. Шульц говорив, що зграя мавп поводилася занадто жваво і, ймовірно, помітила левеняти. Вони зібралися у районі гранітних пагорбів і валунів, де дорослі леви і леопарди залишають своїх дітей, коли йдуть на полювання. Очевидно, там бабуїни і виявили дитинча лева.

Сімба би плакав: мережу вразило відео, на якому бабуїн несе левеня - фото 384274

Сімба би плакав: мережу вразило відео, на якому бабуїн несе левеня - фото 384272

Сімба би плакав: мережу вразило відео, на якому бабуїн несе левеня - фото 384273

Сімба би плакав: мережу вразило відео, на якому бабуїн несе левеня - фото 384275

Фотограф каже, що бабуїни – дуже сильні тварини і, коли вони боролися за дитинча, могли його травмувати. До того ж, у дитинчати могло бути зневоднення через спекотний ранок.

"Коли інші бабуїни заспокоїлися, самець переміщався з гілки на гілку разом з левеням, дбайливо його тримаючи, хоча малюк здавався дуже виснаженим", – розповів Шульц, додавши, що, швидше за все, дитинча не виживе.

Дорослому леву навряд чи вдасться повернути малюка – бабуїнів дуже багато, а коли дитинча підросте, воно стане загрозою для мавп і вони його вб'ють.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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