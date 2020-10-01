Перевір, що ти знаєш про шоколад: ТЕСТ для ласунів

Не минає і дня без шматочка шоколадки чи цукерок з найближчого магазину? Вважаєш себе любителем солодкого? А що ти насправді знаєш про цей смаколик? Перевір свої знання – проходь цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ, який ми підготували для тебе!

1 жовтня у світі відзначають День какао та шоколаду. Пам'ятай, що це солоденьке не шкодить, особливо, якщо їсти його в розумних межах. З нагоди цього свята, підготували для тебе пізнавальний тест – найцікавіші питання про шоколад.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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