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Перевір, що ти знаєш про шоколад: ТЕСТ для ласунів

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цікавий тест про шоколад - фото 1
цікавий тест про шоколад

Не минає і дня без шматочка шоколадки чи цукерок з найближчого магазину? Вважаєш себе любителем солодкого? А що ти насправді знаєш про цей смаколик? Перевір свої знання – проходь цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ, який ми підготували для тебе!

1 жовтня у світі відзначають День какао та шоколаду. Пам'ятай, що це солоденьке не шкодить, особливо, якщо їсти його в розумних межах. З нагоди цього свята, підготували для тебе пізнавальний тест – найцікавіші питання про шоколад.

І ще: Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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