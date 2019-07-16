Сім моментів нашого дитинства, які в 90-х пережив кожен

У сучасних дітей є доступ до всього, тож втілити свої забаганки їм легко. А от у нашому дитинстві для багатьох наших бажань треба було докласти чимало зусиль, а коли все в останній момент йшло не так – це закарбовувалося в пам'яті назавжди.

Згадуємо найбільш болючі моменти нашого дитинства доцифрової епохи.

1. Ти довго чекав на нову гру, але через невідповідність системних параметрів або через подряпини на диску на твоєму комп'ютері вона не встановлюється. Або ж крутий фільм зависає на найцікавішому місці. Знайома ситуація, чи не так?

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2. Nero Burning Rom зрадницьки зависає на 99 відсотках, разом з ним перестає працювати і комп'ютер. Запис, диск і твій настрій, вочевидь, зіпсовані.

3. По радіо звучить улюблений трек, ти мерщій починаєш його записувати, а проклятий діджей починає бубніти просто посередині пісні. Ну от як потім надсилати комусь хіт через інфрачервоний?..

4. Записуєш улюблений мультфільм або кіно на відеокасету, щоб потім ще десятки разів їх передивлятись. Через деякий час вставляєш її у відеомагнітофон й розумієш, що хтось записав на неї свято-весілля чи ще якусь подію, а твоє багатство – стерлось.

5. Вставляєш пальчикову батарейку у старий касетний плеєр, а батарейка виявляється "мертвою". Твої плани послухати касету накриваються мідним тазом.

6. Посередині уроку ти передаєш записку із зізнанням в коханні, з нецензурними словами або з непристойним малюнком, а вчитель перехоплює її, розгортає та з насолодою читає усьому класові. Так-так, смсками чи повідомленнями в месенджері тоді обмінюватись було зась!

7. Розгортаєш альбом своїх дитячих фотографій. У тебе ідіотська стрижка, або дурнуватий светр, або ж ти в безглуздому костюмі ведмедя / сніжинки. Відчуваєш сором?

Попри всі ці моменти, наше дитинство запам'яталося непідробною радістю від простих речей. Бережіть цю радість у душі, а ще цінуйте всі дрібниці, які зараз доступні!

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