"Надто потужний" – так назвала Малиновського французька газета L'Equipe

Українець потрапив на обкладинку топової французької газети L'Equipe. Визнання Малиновський отримав за свій гол, який приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ в Кубку Франції.

Відома французька спортивна газета L'Equipe розмістила фотографію українського півзахисника на свою обкладинку за заслуги в спорті.

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На обкладинці написано "Надто потужний". А все через те, що український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський відзначився голом у матчі 1/8 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ.

TROP PUISSANTS



Voici la une du journal L'Équipe du jeudi 9 février 2023 : https://t.co/zvFM9OopAr pic.twitter.com/ampibsWAWZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 8, 2023

29-річний гравець вийшов на поле з перших хвилин. Вирішальний м'яч на 57-й хвилині забив саме Малиновський. Український футболіст потужним ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину.

Дивитися як забив легендарний гол Руслан Малиновський:

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