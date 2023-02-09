ЛеБрон Джеймс встановив рекорд і став найрезультативнішим гравцем в історії НБА

Баскетболіст зміг побити рекорд, що тримався майже 40 років, обійшовши досягнення Каріма Абдул-Джаббара.

Про це повідомила пресслужба NBA на своїй сторінці у Twitter.

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38-річний Леброн у матчі проти "Оклахоми" перетнув позначку 38 388 очок за кар'єру та обійшов Каріма Абдул-Джаббара. За 10,9 секунди до кінця третьої чверті Леброн забив з відхиленням і матч відразу ж був перерваний на церемонію.

За кар'єру Абдул-Джаббар набрав 38 387 очок. Рекорд Абдул-Джаббара протримався 34 роки. Він завершив кар'єру у 1989 році з 38 387 очками.

Усім, хто був зі мною ці 20 років, хочу сказати дуже дякую, тому що без вас я не став би собою. Вся ваша допомога, ваша пристрасть, усі ваші жертви допомогли мені прийти до цього моменту", – сказав Джеймс.

Президент США Джо Байден привітав Леброна Джеймса з рекордом за очками в історії НБА.

"Леброне, вітаю тебе. Ти побив цей пекельний рекорд за допомогою свого серця та душі. Ти підняв цю гру. Більше того, подібно до Каріма Абдул-Джаббара, Білла Расселла та інших, хто був до тебе, ти кинув виклик і надихнув націю стати кращою, досягти більшого і повністю виконати свою обіцянку", – сказав Байден.

Дивіться рекордний кидок рекордсмена і перші хвилини після перемоги:

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