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Сильний вітер та дощі: прогноз погоди на 2 травня

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Погода на 2 травня в Україні - фото 1
Погода на 2 травня в Україні

2 травня, у четвер, в Україні поступово почне покращуватись погода. Детальний прогноз на завтра читайте далі.

Перші дні травня відзначаться в Україні хмарною та вологою погодою, лише на півдні втримається весняне тепло. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Що ж завтра, 2 травня? Сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними", – поділилась вона. До того ж, західний вітер продовжить посилюватися, а температура повітря поступово підійметься до +13+19 по всій країні.

У Києві 2 травня поменшає дощів, вночі до +5+6, а вдень до +14. Волога погода все ж затримається на кілька днів. Надалі потеплішає на сході та півдні, а вже з 5-6 травня захід та північ відчує нову порцію похолодання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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