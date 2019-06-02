Сильні зливи і спека: прогноз погоди на 3 червня

3 червня в Україні побільшає дощів з грозами та сильним вітром, які захоплять майже всю країну. Детальніше про погоду завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 червня, у понеділок, дощі з грозами очікуються на заході, на Одещині, на Вінниччині, на Черкащині, районах Кропивницького, на південній Київщині, а ввечері поширяться на південь та північ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Ситуація – складна, тому навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу із шквалом. Зараз – пора різноманітних заходів на відкритому повітрі. Дуже уважно стежте за прогнозами погоди, за можливості, не робіть навіси над сценами чи над "партерами". Краще вже приготувати інший захист для апаратури, краще людям намокнути, ніж травмуватися. Організатори! Мільйон разів уточнюйте прогноз погоди і шляхи ймовірної евакуації з місця стихії, потім буде спокійніше спати. Температура повітря у понеділок – без особливих змін, +25+30 градусів, на Півдні та Сході до +33 градусів", – наголосила Діденко.

У Києві перший літній понеділок буде переважно суха та тепла погода, до +27+29. Однак зливи на півдні області можуть принести опади і в столиці країни.

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