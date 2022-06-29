На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сильна спека триває: яку погоду очікувати в Україні 29 червня
-
- 48
В Україні спекотна погода затримається щонайменше до кінця червня, а місцями – навіть до 2-3 липня. Детальний прогноз погоди на 29 червня по містах читайте далі.
29 червня, у середу, майже по всій країні прогнозується доволі спекотна та суха погода. Максимальна температура коливатиметься в рамках +28+33: найспекотніше у західних областях – до +30+35, а на Луганщині, Сумщині та Харківщині – до +26+29. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, такі високі показники затримаються до кінця місяця, а на заході країни почне знижуватись температура лише з 2 липня.
До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Більшу частину доби 29-го червня очікується суха погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині. У Києві середа обіцяє спеку, до +30+33 градусів. Злива з грозою також очікується у Києві ввечері. У денні години суттєві опади – навряд, – додала вона.
Прогноз погоди на 29 червня у містах України:
- Ужгород +33+35
- Львів +33+35
- Чернівці +32+34
- Івано-Франківськ +32+34
- Тернопіль +33+35
- Рівне +32+34
- Луцьк +33+35
- Вінниця +30+32
- Хмельницький +32+34
- Житомир +30+32
- Чернігів +29+31
- Черкаси +30+32
- Кропивницький +30+32
- Миколаїв +30+32
- Одеса +29+31
- Херсон +30+32
- Сімферополь +29+31
- Полтава +30+32
- Суми +28+30
- Харків +28+30
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +29+31
- Луганськ +28+30
Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
14:53Як працюватимуть дитячі майданчики у торгових центрах Києва
-
14:22"Ой, у лузі червона калина": встановили світовий рекорд з одночасного виконання пісні
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
13:20В українських потягах може з'явитися інтернет від Starlink до кінця 2022 року
-
12:53Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
12:25Три українські проєкти отримали відзнаки на фестивалі Cannes Lions
-
11:52Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
11:23Укрзалізниця провела індексацію тарифів: вартість вантажоперевезень зросте на 70%
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
-
10:21У Європі заборонять ароматизовані стіки для пристроїв нагрівання тютюну
-
09:50Бельгія призупиняє видачу туристичних віз росіянам
-
09:21Магнітні бурі у липні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
08:50Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:20У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали
- 29 червня
-
20:52Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
-
20:2030 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:50Український бармен увійшов у рейтинг ТОП 100 найвпливовіших людей барного світу
-
19:21Співачка U:LAV презентувала нову пісню "Вода"
-
18:50Місячний календар стрижок на липень 2022: дні, коли стригти волосся
-
18:23Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів
-
17:53Церковний календар на липень 2022 року: православний і греко-католицький
-
17:20У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах
-
16:55Здайте одноразові електронні сигарети – з них роблять бойові дрони для ЗСУ
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
- 29 червня
-
20:52Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
-
18:23Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів
-
15:25Українська рок-музика: 5 нових гуртів, які варто додати у свій плейлист
-
10:25Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
14:51Що робити під час війни, щоб підтримати себе: поради на день
-
09:56Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня
-
08:2330 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
- 25 червня
-
19:54Нічого не дає й 30 років очікування: руйнуємо поширені фейки про кандидатство України в ЄС
-
17:50Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці
-
15:23DETACH випустили трек "Кінцева" про останню зупинку окупантів
-
12:21Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, записав відео у підтримку Україну
-
09:204 кроки, як перевірити безпечність сайту
- 24 червня
-
20:24Для українців створять колоду карт, які навчать розрізняти види мін та снарядів