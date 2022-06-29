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Сильна спека триває: яку погоду очікувати в Україні 29 червня

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Прогноз погоди на 29 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 29 червня 2022 в Україні / Chen Mizrach on Unsplash

В Україні спекотна погода затримається щонайменше до кінця червня, а місцями – навіть до 2-3 липня. Детальний прогноз погоди на 29 червня по містах читайте далі.

29 червня, у середу, майже по всій країні прогнозується доволі спекотна та суха погода. Максимальна температура коливатиметься в рамках +28+33: найспекотніше у західних областях – до +30+35, а на Луганщині, Сумщині та Харківщині – до +26+29. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, такі високі показники затримаються до кінця місяця, а на заході країни почне знижуватись температура лише з 2 липня.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Більшу частину доби 29-го червня очікується суха погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині. У Києві середа обіцяє спеку, до +30+33 градусів. Злива з грозою також очікується у Києві ввечері. У денні години суттєві опади – навряд, – додала вона.

Прогноз погоди на 29 червня у містах України:

Сильна спека триває: яку погоду очікувати в Україні 29 червня - фото 508476
  • Ужгород +33+35
  • Львів +33+35
  • Чернівці +32+34
  • Івано-Франківськ +32+34
  • Тернопіль +33+35
  • Рівне +32+34
  • Луцьк +33+35
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +32+34
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +30+32
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +30+32
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

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