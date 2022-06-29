Сильна спека триває: яку погоду очікувати в Україні 29 червня

В Україні спекотна погода затримається щонайменше до кінця червня, а місцями – навіть до 2-3 липня. Детальний прогноз погоди на 29 червня по містах читайте далі.

29 червня, у середу, майже по всій країні прогнозується доволі спекотна та суха погода. Максимальна температура коливатиметься в рамках +28+33: найспекотніше у західних областях – до +30+35, а на Луганщині, Сумщині та Харківщині – до +26+29. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, такі високі показники затримаються до кінця місяця, а на заході країни почне знижуватись температура лише з 2 липня.

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Більшу частину доби 29-го червня очікується суха погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині. У Києві середа обіцяє спеку, до +30+33 градусів. Злива з грозою також очікується у Києві ввечері. У денні години суттєві опади – навряд, – додала вона.

Прогноз погоди на 29 червня у містах України:

Ужгород +33+35

Львів +33+35

Чернівці +32+34

Івано-Франківськ +32+34

Тернопіль +33+35

Рівне +32+34

Луцьк +33+35

Вінниця +30+32

Хмельницький +32+34

Житомир +30+32

Чернігів +29+31

Черкаси +30+32

Кропивницький +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +30+32

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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