Мінарі: вийшов трейлер драми про корейську сім'ю мігрантів у США

Цей фільм називають одним з головних претендентів на Оскар у 2021 році. Дивимося трейлер!

Компанія Експонента Фільм випустила трейлер драми Мінарі.

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Це історія про корейську сім'ю, яка переїжджає в американську глибинку. Батько збирається звести в чистому полі сад, побудувати ферму і стати успішним. Після приїжджає бабуся, яка поважає традиції і водночас ставиться до всього з гумором, але саме вона надає сильну підтримку для молодої сім'ї.

Режисер фільму став Лі Айзек Чун, а виконавчим продюсером Бред Пітт. У 2020 році кінокартина Мінарі виграла на кінофестивалі Санденс у номінаціях Гран-прі журі і Вибір глядачів, також фільм отримав більше 25 нагород на різних фестивалях і оглядах.

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