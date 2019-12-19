Науковці розповіли, що спільного між курінням і самотністю

Якщо ви завжди вважали, що лише куріння має негативний вплив на нас, то у нас є для вас несподівана новина. Виявилося, вчені порівняли куріння з самотністю. Дізнайтесь, що змусило науковців дійти до такого висновку!

За оцінками вчених, сьогодні тільки у Великобританії 9 млн дорослих людей страждають від самотності. А соціальна ізоляція щодня завдає організму такої ж шкоди як 15 викурених сигарет. В цілому, самотність підвищує ризики передчасної смерті АЖ на третину.

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Учені підкреслюють, що проблема самотності стосується не тільки літніх людей: вона актуальна для всіх вікових груп і має "сильний шкідливий вплив на здоров'я".

Особливо це стає помітним взимку, коли лікарні переповнені, а соціальні служби та лікарі загальної практики перевантажені, – підкреслює Джейн Каммінгс (Jane Cummings), глава медсестринської служби Англії.

Самотність впливає на людину так само, як сигарети

Експерти кажуть про "соціальну епідемію самотності", що охоплює все нові і нові шари суспільства. Вони закликають уряд до прийняття ініціатив, спрямованих на зменшення тягаря ізоляції громадян.

Лікарі та психологи рекомендують не втрачати контакти з родичами, друзями та сусідами, оскільки іноді навіть найпростіші соціальні дії можуть запобігти розвитку патологічних станів у людини і навіть врятувати йому життя.

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