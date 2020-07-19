Сифіліс не винен: учені вважають, що Рафаель помер від одного з видів коронавірусу

За твердженням нового дослідження, Рафаель, що страждав від "коронавірусної хвороби", помер після того, як не сказав своїм лікарям, що таємно відвідував коханих морозними холодними ночами. Це призвело до неправильного призначення лікування кровопусканням, що остаточно послабило його організм.

Існує популярний міф, що художник епохи Відродження помер від сифілісу у 1520 році – він крутив романи з великою кількістю жінок. Лікарі "боялися втратити безцінного художника", розповів AFP медичний історик Мішель Аугусто Ріва.

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"У березні у цей період було значно холодніше, і ймовірно, що він захворів на запалення легенів", – каже Ріва.

Лікарі діагностували лихоманку з "надлишком крові", і зайнялися кровопусканням через розрізи або за допомогою п'явок, що смертельно послабило митця. Художник, вундеркінд і частина трійці великої епохи Ренесансу разом з Мікеланджело і Леонардо да Вінчі, помер у віці всього 37 років.

"Лікарі знали про небезпеки кровопускання при лікуванні інфекційних захворювань, але діяли так через дезінформацію. Медична помилка, а також його власна помилка в тому, що він неправильно розповів свою історію, сприяли смерті Рафаеля. З того, що ми знаємо, Рафаель помер від легеневої хвороби, дуже схожої на коронавірус, який ми спостерігаємо зараз", – розповіли науковці.

Науковці вважають, що Рафаель помер від одного з видів коронавірусу

Сучасні звіти про його смерті показують, що хвороба художника тривала 15 днів. Рафаель був досить зібраний, щоб привести свої справи до ладу.

"Недавня інфекція, що передається статевим шляхом, така як гонорея і сифіліс, не може пояснити інкубаційний період", – підкреслив медичний історик Мішель Аугусто Ріва.

Зазначимо, що у 2020 році минуло 500 років з дня смерті видатного художника Рафаеля. Власне, це й надихнуло науковців поглянути на причину його відходу в інший світ.

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