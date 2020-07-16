Медики розповіли, як правильно користуватися санітайзером

Тримати рук у чистоті є зараз критично важливим, як ніколи, адже елементарне дотримання правил гігієни запобігає поширенню коронавірусу. Але багато хто використовує дезінфікуючі засоби неправильно.

Зазвичай люди використовують занадто мало санітайзера і він не покриває всю поверхню рук. А у Центрах з контролю і профілактики захворювань кажуть, що вам потрібно використовувати досить дезинфікуючого засобу, щоб покрити всі поверхні ваших рук.

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"Це поширена помилка, яку здійснюють люди. Правильний спосіб використовувати його – це переконатися, що він покриває обидві ваші руки", – сказав доктор Зік Дж. МакКінні, основний постачальник професійних і екологічних ліків в клініці HealthPartners Riverway в Міннесоті.

Коли дезінфікуючий засіб виявиться у ваших руках, знайдіть час, щоб покрити всю шкіру. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що це займе 20-30 секунд. Томас Руссо, начальник відділу інфекційних захворювань в Університеті Буффало в Нью-Йорку, сказав, що покриття не всієї поверхні руки – це найбільший ризик при використанні дезинфікуючого засобу для рук.

Ще одна поширена помилка – люди не чекають, поки дезінфікуючий засіб для рук висохне. Експерти кажуть, що ви повинні потерти руки близько 20 секунд, поки вони не відчують сухість. Якщо ви не дочекаєтеся цього, ви можете в кінцевому підсумку стерти антисептик, а потім він не впорається зі своєю роботою, адже час, коли він перебуває у вас на руках, – це робота по інактивації певних бактерій і вірусів.

"Люди думають, що дезінфікуючий засіб для рук є розумною заміною для миття рук, але це безумовно не так. Миття рук – безумовно, краща річ", – підкреслив МакКінні.

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