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СидорЕнки-СидОренки 9, 10 серія: дивитись онлайн комедійний серіал
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Український серіал "СидорЕнки-СидОренки" не припиняє тішити кумедними поворотами. Дивіться, чим здивувала комедія про життя двох сімей різного соціального статусу, але з однаковим прізвищем та майже спільними дітьми у 9 і 10 серії!
Комедія "СидорЕнки-СидОренки" розповідає про життя двох сімей, одна з яких заможна, а інша – ні. При цьому обоє мають однакове прізвище та спільне минуле. 16 років тому їхніх синів переплутали в пологовому будинку, але з'ясувалось це тільки тепер.
Це цікаво: Попередні 7 і 8 серія "СидорЕнків-СидОренків"
За сюжетом серіалу, голова сім'ї заможних СидОренків – Олександр (Дмитро Суржиков) – володіє великим бізнесом у сфері нерухомості. Його дружина Ольга (Олеся Власова) весь час присвячує родині та догляду за собою. Подружжя виховує сина Вову (Петро Ніньовський), який росте розбишакуватим, але добрим хлопцем.
Натомість СидорЕнки живуть доволі бідно, але їх це не дуже турбує. Тато Петро (Валерій Швець) не має постійної роботи, а його дружина Леся (Ксенія Вертинська) іноді підробляє шиттям. У пари росте розумний син Рома (Євген Шекера), який чудово розбирається в комп'ютерах та мріє стати програмістом.
У попередніх серіях родини почали жити разом, оскільки дім СидорЕнків згорів... Дорослі змагаються між собою за увагу дітей, але надмірна опіка Вові і Ромі не йде на користь. Дізнайтесь, які ж пригоди стались у нових епізодах!
Дивитись онлайн 9 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 04-11-2019:
Дивитися онлайн 10 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 04-11-2019:
*серії стануть доступні для перегляду після 23:00
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