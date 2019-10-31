СидорЕнки-СидОренки 7, 8 серія: дивитись онлайн комедійний серіал

Серіал "СидорЕнки-СидОренки" продовжує смішити комічними поворотами. Дізнайтесь, чим здивувала комедія про життя двох сімей різного соціального статусу, але з однаковим прізвищем та майже спільними дітьми у 7 і 8 серії!

За сюжетом комедії "СидорЕнки-СидОренки", дві сім'ї, одна з яких заможна, а інша – ні, мають однакове прізвище та спільний бекграунд. Їхніх синів переплутали в пологовому будинку, але дізнались вони про це через 16 років. Тепер діти та їхні батьки намагаються знайти спільну мову.

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Голова сім'ї багатих СидОренків – Олександр (Дмитро Суржиков) – має великий бізнес у сфері нерухомості. Його дружина Ольга (Олеся Власова) весь час присвячує родині. Пара виховує сина Вову (Петро Ніньовський), який росте розбишакуватим, але добрим хлопцем.

А от СидорЕнки живуть незаможно, але й не дуже через це переймаються. Тато Петро (Валерій Швець) не має постійної роботи, а його дружина Леся (Ксенія Вертинська) підробляє шиттям. У подружжя росте розумний син Рома (Євген Шекера).

У попередніх серіях сім'ї почали жити разом, оскільки дім СидорЕнків згорів... Дорослі намагаються поладнати між собою, а діти почали ходити в одну школу. Дізнайтесь, які ж пригоди їх там чекають!

Дивитись онлайн 7 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 31-10-2019:

Дивитися онлайн 8 серію комедії СидорЕнки-СидОренки від 31-10-2019:

*серії стануть доступні після 23:00

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